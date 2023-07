Milan, presentato il nuovo “Away kit” per la stagione 2023/2024

Il Milan e Puma hanno presentato il nuovo Away kit rossonero in vista della stagione 2023/2024, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano. Introdotto dal club nel 1910, il kit Away bianco è diventato una parte iconica dell’identità del Milan, diventando uno dei simboli dei successi europei del club e guadagnandosi il nickname di “The Lucky One”.

“Sono entusiasta di essere entrato a far parte di un club storico e iconico come il Milan – ha dichiarato Christian Pulisic – Sono anche molto felice che saremo in tournée negli Stati Uniti per la pre-season, dove potrò indossare il nuovo kit. Il Milan è un club di incredibile successo e l’iconico kit bianco è diventato un simbolo di queste vittorie nel corso degli anni. Come giocatori, sentiamo un’ulteriore iniezione di fiducia sapendo che indossiamo la legacy del ricco heritage AC Milan”. Il club farà debuttare il nuovo Away kit al Rose Bowl Stadium di Pasadena il 23 luglio, nell’amichevole contro il Real Madrid.