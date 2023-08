Mondiali femminili 2023, l’Inghilterra non sbaglia: 3-1 all’Australia e vola in finale

L’Inghilterra supera 3-1 l’Australia in una splendida seconda semifinale e conquista l’atto decisivo dei Mondiali femminili 2023 in cui sfiderà la Spagna. Le inglesi sembrano poter gestire il match nel corso del primo parziale e dopo diversi tentativi a vuoto riescono a trovare il vantaggio al 35′ grazie alla rete di Ella Toone. La numero 10, giocatrice del Manchester United, su assist di Russo si inventa un meraviglioso destro sul quale Arnold non può arrivare. Per l’estremo difensore australiano si tratta solamente della seconda partita in questo Mondiale in cui subisce gol dopo il 2-3 nella fase a gironi contro la Nigeria. Le due formazioni si dirigono negli spogliatoi all’intervallo sul risultato di 0-1.

Anche al ritorno in campo l’Inghilterra sembra in controllo. Poi, all’improvviso, un lampo al 63′. L’Australia recupera palla prima nella sua metàcampo, scappa in contropiede Samantha Kerr e da fuori area il 29enne talento del Chelsea si inventa un tiro da fuori area che regala il pareggio all’Australia. Le inglesi reagiscono con Bronze che si invola sulla fascia destra e mette un cross pericoloso sul quale nessuna compagna riesce però ad arrivare. Pochi minuti è Alessia Russo ad andare a un passo dal nuovo vantaggio con un colpo di testa che finisce di fianco al palo di pochi centimetri. Il gol è nell’aria e arriva al 70°: su un lancio lungo di Bright l’australiana Carpenter non riesce nell’intervento e Hemp a tu per tu con il portiere segna il 2-1.

La solita Kerr si mette sulle spalle l’Australia e prima va vicina alla doppietta con un colpo di testa difficile che termina di poco alto sopra la traversa e poi serve la subentrata Vine, che tira da posizione angolata e trova la risposta di Earps. Minuto 81 e ancora Kerr da posizione ravvicinata questa volta sbaglia una conclusione tutt’altro che impossibile. E come spesso accade, le padroni di casa vengono punite: scatta il contropiede inglese ed è ancora il micidiale duo d’attacco a combinare. Hemp trova Russo, che con un diagonale perfetto sigla il definitivo 3-1. Prima finale iridata per le inglesi, mentre sfuma il sogno dell’Australia.