Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: domani si inizia, l’Italia cerca il quarto pass per Parigi nello skeet

Tutto pronto per il Mondiale di tiro a volo, che avrà inizio domani a Baku, in Azerbaijan. Nella capitale azera da oggi le pedane hanno accolto gli specialisti di skeet per gli allenamenti ufficiali in vista della gara iridata che metterà in palio 4 carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024 in ogni evento. La squadra azzurra guidata dal dt Andrea Benelli si presenta forte dei suoi tre pass per Parigi già conquistati, con i due femminili ottenuti da Diana Bacosi e Martina Bartolomei e quello maschile centrato da Luigi Lodde.

PROGRAMMA COMPLETO

All’appello manca solo un pass al maschile e per raggiungere l’obiettivo il tecnico italiano ha deciso di schierare in pedana Tammaro Cassandro – poco più di un mese fa medaglia d’argento nella Coppa del Mondo di Lonato del Garda -, Gabriele Rossetti campione olimpico a Rio 2016 ed Erik Pittini, quest’anno d’oro nella Coppa del Mondo di Larnaca. Tra le donne in pedana andranno Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti. Domani si parte con i primi piattelli di qualificazione, 50 per gli uomini e 75 per le donne. Venerdì 18 agosto si proseguirà con altri 50 piattelli per tutti e le donne affronteranno la finale a partire dalle 15.15 italiane. Sabato 19 concluderanno la gara anche gli uomini con gli ultimi 25 piattelli di qualificazione e la finale a partire dalle 13.15.