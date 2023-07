Mondiali femminili 2023, il Giappone vince ancora: battuto il Costa Rica

di Valerio Carriero 1

Il Giappone resta a punteggio pieno dopo la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali di calcio femminili 2023. Dopo il netto 5-0 sullo Zambia, le nipponiche mantengono ancora la porta inviolata e si impongono per 2-0 contro il Costa Rica ipotecando il passaggio del turno. Match in totale controllo per le asiatiche, messo in discesa da due gol in due minuti a metà del primo tempo. Sblocca la sfida Hikaru Naomoto al 25′, poi al 27′ arriva il raddoppio di Aoba Fujino. Il Giappone tornerà in campo il 31 luglio contro la Spagna, in un match che probabilmente sarà uno scontro diretto per il primo posto del gruppo.