Messi trascina l’Inter Miami: doppietta e assist in Leagues Cup

di Valerio Carriero 1

Dopo la rete all’esordio, Leo Messi veste ancora i panni del trascinatore dell’Inter Miami alla prima da titolare. Il campione del mondo argentino è assoluto protagonista contro l’Atlanta United nel secondo turno della fase a gironi della Leagues Cup. Il Miami si impone per 4-0 grazie alla doppietta della ‘Pulce’ in 22 minuti, che mette a segno anche un assist per Robert Taylor, autore delle altre due reti di serata. Un netto cambio di marcia per la squadra americana dopo l’arrivo della superstar albiceleste, ora chiamata a invertire il trend anche il campionato dove il Miami è scivolato in fondo alla classifica.