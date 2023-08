Liga, Simeone: “Mbappé al Real Madrid? Mi piacerebbe molto”

Diego Simeone non è spaventato dal possibile arrivo di Kylian Mbappé ai rivali del Real Madrid, anzi. “Mi piacerebbe molto – ammette il tecnico dell’Atletico Madrid in un’intervista ad As – Sarebbe straordinario per la Liga, in modo che continui ad essere una delle migliori leghe. Tutti i calciatori che arrivano in Spagna danno potere. Madrid non ha problemi economici e se lo può permettere. Sicuramente se non è quest’anno, nella prossima stagione giocheremo contro di lui. Abbiamo vinto un campionato contro Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Ronaldo, Bale, Benzema. È il calcio che conta, non i nomi”.

L’allenatore argentino concede anche una riflessione sulle dinamiche del mercato. “Ci sono gli agenti, che vivono dei cambi di giocatori, delle loro provvigioni e dei loro guadagni, a volte favoriscono anche le società quando c’è una buona partenza e ce n’è bisogno. Siamo in una situazione difficile, perché tutto ciò che prepari può scomparire. Abbiamo bisogno di un piano A e di un piano B per quello che può succedere”.

Tra i suoi calciatori, le voci di mercato si concentrano soprattutto su Alvaro Morata corteggiato dalla Roma. “Per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche che nessuno dei nostri attaccanti possiede – continua – Dà profondità, allunga la squadra, è alto ed ha un gran colpo di testa. Fondamentale, speriamo che resti con noi”.