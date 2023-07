Mondiali calcio femminile, Nouhaila Benzina in campo con l’hijab

Non solo la prima vittoria in assoluto in un Mondiale di calcio femminile. Nella partita vinta 1-0 contro la Corea del Sud, il Marocco ha scritto anche un’altra pagina di storia grazie alla sua giocatrice Nouhaila Benzina, che diventa la prima calciatrice a scendere in campo indossando un hijab in una partita della Coppa del Mondo. “Le ragazze guarderanno Benzina e penseranno ‘potrei essere io'”, ha detto Assmaah Helal, la co-fondatrice di Muslim Women a Sports Network. Nel 2014 la Fifa ha revocato il divieto di giocare con copricapo religiosi. “Abbiamo lavorato molto ed è arrivato un risultato positivo”, le parole di Benzina ad Al-Jazeera. La giocatrice era rimasta in panchina all’esordio contro la Germania. Ora l’obiettivo è l’ottavo di finale. “Siamo onorati di essere il primo paese arabo a prendere parte alla Coppa del Mondo”, aveva detto pochi giorni fa il capitano del Marocco, Ghizlane Chebbak. Nel prossimo turno la nazionale se la vedrà contro la Colombia.

History maker 🙌 Morocco defender Nouhaila Benzina is the first player to wear a hijab while competing at a senior-level Women's World Cup.#FIFAWWC #MAR pic.twitter.com/CgUKcWHVtU — Match of the Day (@BBCMOTD) July 30, 2023