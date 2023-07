Mondiali femminili 2023, Svizzera e Norvegia agli ottavi: eliminata la Nuova Zelanda

di Valerio Carriero 7

Termina ai gironi il Mondiale delle padrone di casa della Nuova Zelanda. La nazionale allenata da Jitka Klimkova non va oltre lo 0-0 contro la Svizzera e chiude al terzo posto il Gruppo A a causa di una differenza reti inferiore rispetto alla Norvegia. Una goleada alle Filippine, dominate per 6-0, consente alla selezione di Hege Riise di superare la prima fase e infliggere un dispiacere alla Nuova Zelanda. Un match chiuso già nei primi 45 minuti con il 3-0 all’intervallo, poi altre tre reti nella ripresa: protagonista assoluta Sophie Haug con una tripletta, a segno anche Graham Hansen, Reiten su rigore e un’autorete di Barker. La Norvegia supera dunque il Girone A come seconda, la Svizzera come prima: agli ottavi attendono Spagna o Giappone, che si giocheranno il primo e secondo posto nel Gruppo C nello scontro diretto di lunedì 31 luglio.