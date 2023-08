La Spagna festeggia la Nazionale femminile di calcio. Il premier Sanchez: “Orgoglioso di voi”

Grande festa in Spagna per il rientro in patria della Nazionale femminile di calcio divenuta Campione del Mondo in Australia. Migliaia di tifose e tifosi hanno celebrato le 23 Furie rosse sulla Explanada del Puente del Rey nonostante le alte temperature che hanno portato qualche presente a dover ricorrere all’aiuto dei sanitari. Emozionatissima Olga Carmona, protagonista del gol decisivo nella finale con l’Inghilterra, la cui gioia è stata offuscata dalla notizia della morte del padre ed è stata abbracciata dalle compagne quando si è rivolta alla folla.

Intervenuto anche il premier Pedro Sanchez: “Volevo ringraziarvi per le emozioni che ci avete regalato. Questo vostro successo non è la fine ma l’inizio di una fase: penso che in futuro possano arrivare altre vittorie per il calcio femminile e per lo sport spagnolo femminile in generale. Questo secolo ventunesimo deve essere il secolo delle donne, dell’uguaglianza. Tutto il Paese è orgoglioso di voi: siete ormai un punto di riferimento per tante bambine e ragazze spagnole”.