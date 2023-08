Pagelle Italia-Sudafrica 2-3, voti e tabellino Mondiali femminili 2023

Le pagelle di Italia-Sudafrica 2-3 con i voti alle protagoniste e il tabellino del match valido per la terza giornata dei gironi dei Mondiali femminili 2023. Le azzurre vengono sconfitte in una gara rocambolesca e vengono eliminate dalla rassegna iridata già nella fase a gruppi. L’Italia parte bene con Caruso, poi va sotto ma riesce comunque a riacciuffare il pari (e la qualificazione virtuale). Nel finale, però, Kgatlana trova il gol vittoria, mandando in visibilio il Sudafrica. Di seguito le pagelle.

HIGHLIGHTS

CRONACA

TABELLINO ITALIA-SUDAFRICA 2-3

Sudafrica (3-4-3): Swart 6; Gamede 6.5, Matlou 6, Mbane 6.5; Ramalepe 6.5 (95′ Shongwe sv), Dhlamini 5 (105′ Holweni sv), Motlhalo 6.5, Moodaly 6 (46′ Kgoale 6.5); Magaia 7.5 (95′ Makhubela sv), Kgatlana 7, Seoposenwe 6.5.

A disposizione: Dlamini, Olotsane, Magama, Cesane, Salgado, Jane, Khadiete.

Ct: Ellis 7.

Italia (4-2-3-1): Durante 6; Di Guglielmo 5 (64′ Bartoli 5.5), Orsi 4 (100′ Glionna sv), Linari 5, Boattin 5; Giugliano 5.5, Caruso 6.5 (83′ Greggi sv); Bonansea 5 (64′ Girelli 5), Dragoni 6, Beccari 5.5 (83′ Cantore sv); Giacinti 5.

A disposizione: Giugliani, Baldi, Severini, Serturini, Lenzini, Cernoia, Salvai.

Ct: Bertolini 4.

RETI: 11′ rig. Caruso, 32′ aut. Orsi, 67′ Magaia, 74′ Caruso, 90+2′ Kgatlana

AMMONITE: /

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 5-5. Recupero: 7′ pt; 11′ st.