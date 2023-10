Italia femminile, Soncin: “Prosegue la crescita del gruppo, le ragazze sanno di essere al livello delle grandi squadre”

“Contro la Svezia mi aspetto di continuare il nostro percorso di crescita che è partito un mese fa e ha fatto vedere cose importanti sia sotto il profilo del gioco nelle prime due giornate, sia sotto il profilo della determinazione e della compattezza nell’ultima partita di Salerno, sia del crederci sempre per ottenere il risultato”. Queste le parole del ct della Nazionale femminile Andrea Soncin alla vigilia della sfida in programma domani a Malmo fra Svezia ed Italia, valida per la quarta giornata di Nations League 2023. “Le ragazze iniziano a sentire la possibilità e la convinzione di fare qualcosa di importante nonostante lo svantaggio contro squadre di altissimo livello come Svezia e Spagna”.