Inter, 170 passaggi sulla trequarti contro la Roma: mai così tanti in stagione

L’Inter ha segnato un solo gol contro la Roma, ma a San Siro ha dato dimostrazione di un gioco collaudato e ormai appreso a memoria dai suoi interpreti. Di fatto, contro la squadra di Mourinho, apparsa stanca, senza idee e con tante assenze, i nerazzurri hanno concesso una sola occasione (colpo di testa di Cristante) in novanta minuti di dominio. Lo dimostrano i numeri, che testimoniano come l’Inter abbia palleggiato senza problemi tra le linee dei reparti giallorossi. I passaggi riusciti dell’Inter sulla trequarti avversaria sono stati 170, mai così tanti in stagione. Un dato monstre se confrontato con quello della Roma che nello stesso settore di campo, a ridosso quindi dell’area nerazzurra, ha completato solamente 32 passaggi. Nessuno ha fatto peggio in stagione contro i ragazzi di Inzaghi che si dimostrano comunque estremamente duttili nell’interpretazione delle partite. Infatti, in due gare di campionato l’Inter ha completato meno passaggi della squadra avversaria sulla trequarti di campo, ma in entrambe le sfide è riuscita a portare a casa una vittoria rotonda: prima il 4-0 alla Fiorentina (62 contro 79) e poi il 5-1 contro il Milan (59 passaggi, contro i 105 dei rossoneri).