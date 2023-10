Juventus, ufficiale il rinnovo di Gatti fino al 2028: ecco il comunicato del club

La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Federico Gatti. Il difensore prolunga la sua permanenza in bianconero almeno fino al 2028. Ecco il comunicato del club: “Siamo felici di annunciare che Federico Gatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus, fino al 30 giugno 2028. Fede, acquistato a gennaio 2022, è entrato nella squadra l’estate successiva, e subito ha saputo conquistare tutti. La sua cifre principali sono l’abnegazione e l’umiltà: passo dopo passo, Gatti è diventato un giocatore che già ora – dopo poco più un anno – è fondamentale per la squadra in campo e per il gruppo fuori dal campo”.