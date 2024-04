Italia femminile, Boattin in vista della Finlandia: “Siamo sulla strada giusta”

Dopo l’importante vittoria contro l’Olanda, le azzurre del CT Soncin hanno già la testa proiettata alla sfida di martedì contro la Finlandia, secondo match delle qualificazioni a Euro2025. Il terzino dell’Italia Lisa Boattin ha dichiarato: “Dopo il fischio finale ci siamo godute il bellissimo successo con i nostri tifosi. Iniziare il girone in questo modo ti dà entusiasmo e ti permette di affrontare il prossimo appuntamento con uno spirito diverso, ma ora per non rischiare di vanificare tutto dobbiamo conquistare i tre punti anche a Helsinki. Il nostro obiettivo è chiudere il raduno a punteggio pieno. La testa è già al prossimo match“. La classe ’97 ha poi aggiunto: “Lavoriamo con molta serenità, il mister ci dà indicazioni semplici ma molto chiare, noi ci fidiamo di quello che ci dice e riusciamo a riportarlo in campo. Siamo un bel gruppo e c’è grande coesione. Sono questi i fattori che ci permettono di esprimerci al meglio e i risultati ci stanno facendo capire che siamo sulla strada giusta“.

Il terzino bianconero, che contro le oranje ha raggiunto le 60 presenze in azzurro, ha poi concluso: “La cosa che mi ha colpito di più della splendida serata è stato lo spirito di squadra: abbiamo lavorato insieme, ci siamo aiutate e c’era comunicazione tra i reparti. Si è visto il lavoro che abbiamo fatto in settimana. Ora ci aspettano 90 minuti complicati, farà freddo e giocheremo su un campo sintetico. La gara andrà preparata con la stessa attenzione con cui ci siamo avvicinate alla sfida con i Paesi Bassi. Ma una cosa è certa: andiamo lì per vincere“.