Inter-Juventus, polemiche anche tra le donne: Sembrant segna con la mano

Inter-Juventus non finisce mai. Anche nel campionato femminile dove si stanno disputando i playoff Scudetto, c’è stato un episodio che farà discutere e non poco. Al quindicesimo minuto, sul punteggio di 0-0, calcio piazzato per le bianconere che trovano il gol del vantaggio grazie a Linda Sembrant che però colpisce nettamente con il braccio sinistro vicino alla linea di porta prima di ribadire in rete. La Juventus si porta in vantaggio, l’arbitro Scatena convalida il gol (il Var non c’è nel campionato femminile) e dunque si va sullo 0-1. Ma è un gol irregolare e da annullare. Che farà scatenare tante altre polemiche dopo quelle del match maschile di sei giorni fa.