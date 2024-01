Highlights e gol Roma-Juventus 1-2, Supercoppa femminile 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Juventus 1-2, finale di Supercoppa Italiana 2024 di calcio femminile andata in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Grazie al successo per 2-1, le bianconere conquistano la quarta Supercoppa della propria storia, prendendosi la rivincita sulla squadra di Spugna che lo scorso anno l’aveva spuntata ai rigori. Decide un gol di Garbino nella ripresa, dopo che Kumagai aveva risposto all’iniziale vantaggio per l’autorete di Viens. Ecco le immagini salienti.