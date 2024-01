Basket Serie A 2023/24: Pistoia batte Cremona per 64-60

Pistoia si prende una partita equilibrata fino alla fine contro Cremona che ha mostrato tanti spunti, anche se dal PalaCarrara ne esce con zero punti. Un match che ha avuto protagonista Charlie Moore che ha fatto il belllo ed il cattivo tempo e che cìè stato sempre per la sua squadra, anche nei momenti di difficoltà. Punti importanti per Pistoia che ha messo in atto una prestazione davvero importante.

Nel primo quarto si capisce subito che la partita che la partita si svolgerà sul filo dell’equilibrio. Cremona parte meglio con i primi punti della partita che dsono tutti di marca ospite; Pistoia però si mette subito al lavoro per abbassare il divario che c’è e fa chiudere il quarto con il punteggio di 14-17. Nel secondo quarto i ritmi sono uguali con Cremona che parte meglio. Dalla seconda parte di quarto però Pistoia inizia a macinare terreno con Moore e Della Rosa che protano la squadra di casa sul più 5. In un finale di primo tempo equilibrato è di Ogbeide che porta avanti sempre Pistoia.

Negli ultimi due quarti, è il terzo che porta Pistoia su un vantaggio rassicurabile. Il penultimo quarto della gara infatti si chiude con un più 5, massimo vantaggio. Tutto questo reso possibile da un paio di triple di Moore che hanno fatto la differenza poi di fatti. Nell’ultimo quarto e nello specifico negli ultimi minuti di gioco, nonostante un vantaggio di più 7 di Pistoia, Cremona tenta la risalita con i canestri di Lacey che però non permettono alla squadra di recuperare.