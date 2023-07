Panama-Giamaica: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili di calcio 2023

Panama-Giamaica è la terza e ultima partita di sabato 29 luglio, per quanto riguarda i Mondiali 2023 di calcio femminile. Il match andrà in scena alle ore 14:30 italiane a Perth, per quella che sarà la sfida valida per la seconda giornata del gruppo F. Panama è uscita sconfitta dall’esordio proibitivo contro il Brasile, mentre la Giamaica ha strappato un punto alla Francia. Nessuna diretta tv disponibile in Italia, ma la partita potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma di Fifa+.