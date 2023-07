Corea del Sud-Marocco: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili di calcio 2023

Corea del Sud e Marocco si sfidano domenica 30 luglio alle ore 6:30 italiane, nella seconda giornata del gruppo H dei Mondiali di calcio femminile 2023 in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Le due compagini cercheranno riscatto nello scontro diretto, dopo essere state sconfitte all’esordio rispettivamente da Colombia e Germania. Il match tra asiatiche e africane potrebbe quindi porre fine alle speranze di passaggio del turno per una delle due squadre. Nessuna diretta tv a disposizione di appassionati e addetti ai lavori, ma la partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.