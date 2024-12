Tutto pronto per l’inizio della Champions League femminile 2024/25, che dopo i play-off prenderà ufficialmente il via martedì 8 ottobre con la prima giornata della fase a gironi. Il percorso si completerà a fine maggio con la finale, di scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Sono due le formazioni italiane che proveranno a giocarsi le proprie carte: Roma e Juventus. Le giallorosse, bi campionesse italiane in carica, sono inserite nel girone A insieme Galatasaray, Lione e Wolfsburg, mentre la compagine bianconera nel girone C con Arsenal, Bayern Monaco e Valerenga. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti i risultati della Champions League femminile 2024/25.

FASE A GIRONI

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

GIRONE A

Lione 12 Roma 6 Wolfsburg 6 Galatasaray 0

GIRONE B

Chelsea 12 Real Madrid 9 Twente 3 Celtic 0

GIRONE C

Bayern Monaco 13 Arsenal 12 Juventus 3 Valerenga 1

GIRONE D

Manchester City 15 Barcellona 12 Hammarby 3 St. Polten 0

I RISULTATI DELLA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE

QUINTA GIORNATA

Giovedì 12 dicembre

Bayern-Juventus 4-0 (22′ Damnjanovic, 52′ Harder, 73′ Buhl, 82′ Sehitler)

Valerenga-Arsenal 1-3 (25′ e 58′ Russo, 37′ Leonhardsen-Maanum, 85′ Lindwall)

Hammarby-Barcellona 0-3 (7′ e 40′ Pajor, 81′ Bonmatì)

Manchester City-St. Polten 2-0 (56′ Murphy, 66′ Casparij)

QUARTA GIORNATA

Mercoledì 20 novembre

Wolfsburg-Galatasaray 5-0 (3′, 15′ e 88′ Popp, 31′ Minge, 96′ Lattwein)

Twente-Real Madrid 2-3 (29′ Ravensbergen, 47′ Caicedo, 71′ Bruun, 94′ Redondo, 96′ Brake)

Lione-Roma 4-1 (75′ Dragoni, 77′ Diani, 78′ Diani, 89′ Le Sommer, 91′ Renard)

Chelsea-Celtic 3-0 (2′ Bronze, 25′ Kaptein, 90’+5 Périsset)

Giovedì 21 novembre

Hammarby-Manchester City 1-2 (31′ 52′ Shaw, 48′ Wanghereim)

Valerenga-Bayern Monaco 1-1 (75′ Damnanjovic, 88′ Thorsnes)

Arsenal-Juventus 1-0 (89′ Hurtig)

St. Polten-Barcellona 1-4 (20′ 29′ Nazareth, 31′ Lopez, 57′ Putellas, 59′ Madl)

TERZA GIORNATA

Martedì 12 novembre

Barcellona-St. Polten 7-0 (32′ Pajor, 38′ Nazareth, 40′ Bonmatì, 42′ Walsh, 45′ 52′ Pina, 87′ Graham)

Juventus-Arsenal 0-4 (38′ Maanum, 75′ Blackstenius, 80′ Caldentey, 87′ Foord)

Bayern Monaco-Valerenga 3-0 (10′ Harder, 17′ Gwinn (R), 90+2′ Zadrazil)

Manchester City-Hammarby 2-0 (47′ Blindkilde, 80′ Fujino)

Mercoledì 13 novembre

Galatasaray-Wolfsburg 0-5 (24′ Wedemeyer, 63′, 77′, 90’+6 Blomqvist, 97′ Endemann)

Real Madrid-Twente 7-0 (3′ Bruun, 16′ e 63′, Mendez, 50′ Feller, 55′ Weir, 65′ Oihane, 92′ Carla Camacho)

Celtic-Chelsea 1-2 (22′ Agnew, 28′ Hamano, 32′ Lawrence)

Roma-Lione 0-3 (36′ e 42′ Dumornay, 52′ Gilles)

SECONDA GIORNATA

Mercoledì 16 ottobre

Juventus-Bayern Monaco 0-2 (17′ Dallmann, 73′ Harder)

St. Polten-Manchester City 2-3 (6′ Kennedy, 41′ 54′ Brunnthaler, 58′ Fujino, 80′ Flower)

Arsenal-Valerenga 4-1 (2′ Fox, 29′ Foord, 35′ Tvedten, 85′ Caldentey, 93′ Russo)

Barcellona-Hammarby 9-0 (10′ 75′ Graham, 24′ 58′ Pina, 45′ Putellas, 53′ Leon, 72′ Pajor, 87′ Brugt, 90′ Rolfo)

Giovedì 17 ottobre

Galatasaray-Roma 1-6 (7′ Cissoko, 24′ Giacinti, 54′ Haavi, 59′ Giugliano, 76′ Staskova, 85′ Pandini, 88′ aut. Yaman)

Real Madrid-Celtic 4-0 (7′ Weir, 72′ Bruun, 80′ Moller, 83′ Caicedo)

Wolfsburg-Lione 0-2 (8′ Renard, 53′ Horan)

Twente-Chelsea 1-3 (7′ Beever-Jones, 18′ Hamano, 63′ Reiten, 68′ Van Dijk)

PRIMA GIORNATA

Martedì 8 ottobre

Lione-Galatasaray 3-0 (34′, 77′ Diani, 45′ Gilles)

Roma-Wolfsburg 1-0 (14′ Giugliano R)

Chelsea-Real Madrid 3-2 (2′ Nusken, 27′ rig Reiten, 39′ Redondo, 53′ Ramirez, 84′ Caicedo)

Celtic-Twente 0-2 (44′ 85′ Van Dooren)

Mercoledì 9 ottobre

Bayern Monaco-Arsenal 5-2 (30′ Caldentey, 43′ Viggosdottir, 58′ Lohmann, 65′ Codina, 73′ 78′ 87′ Harder)

Hammarby-St. Polten 2-0 (18′ Hasund, 88′ Tandberg)

Manchester City-Barcellona 2-0 (36′ Layzell, 77′ Shaw)

Valerenga-Juventus 0-1 (30′ Cantore)