Calcio, Mondiali femminili 2023: il Canada non va oltre lo 0-0 con la Nigeria

di Mattia Zucchiatti 23

Il Canada non va oltre lo 0-0 contro la Nigeria nella gara di debutto ai mondiali di calcio femminili. Le nordamericane hanno sbagliato un calcio di rigore con Christine Sinclair che al 50′ non è riuscita a spiazzare Chiamaka Nnadozie, abile a respingere il tiro dagli undici metri dell’avversaria. Un errore pesante, che costa due punti ma anche un record: la 40enne capitana canadese sarebbe diventata infatti la prima giocatrice a segnare in sei edizioni diverse del mondiale. Il Canada, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, se la vedrà nel prossimo match contro l’Irlanda. La Nigeria affronterà invece l’Australia, reduce dalla vittoria all’esordio.