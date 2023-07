Calcio femminile, la stella degli Usa Megan Rapinoe annuncia il ritiro

Sarà l’ultima stagione per Megan Rapinoe, stella del calcio femminile americano. “Con un profondo senso di pace e gratitudine ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione in questo bellissimo gioco – scrive l’atleta sui social – Non avrei mai potuto immaginare i modi in cui il calcio avrebbe plasmato e cambiato la mia vita per sempre”, ha aggiunto. La bandiera del calcio a stelle e strisce, classe 1985, ha vinto un oro e un bronzo olimpico, oltre a due titoli Mondiali.