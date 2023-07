Psg, Di Canio commenta il caso Mbappé: “Comportamento indecente, si vergogni”

Sarà un’estate rovente per il futuro di Kylian Mbappé, promesso al Real Madrid ma legato da un altro anno di contratto al Psg. Il fenomeno francese, però, pare aver contro buona parte della squadra e dell’opinione pubblica. Tra questi c’è Paolo Di Canio, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato così. “Il Psg si è messo in questa situazione, lo ha viziato ed è diventato un brand mondiale, ci è già caduto l’anno scorso e ora Mbappé fa ancora le bizze – le sue parole – Verrà ceduto se non rinnoverà. Possiamo parlare degli errori del Psg ma c’è anche l’indecenza del ragazzo. La definisco indecenza perché se n’è approfittato già l’anno scorso e ora vuole giocare un anno e poi andare via da svincolato per guadagnare al Real Madrid”.

E ancora: “Una vergogna assoluta che Mbappé si comporti così dopo aver guadagnato 200 o 300 mln, anche se i soldi fanno gola a tutti e nessuno fa l’ipocrita. C’è un’etica e un rispetto che non hanno prezzo e che Mbappé non sta avendo, mi fido del comunicato del PSG“.