Calcio femminile, qualificazioni Europei Under 19 2023: Italia vince 3-0 con la Bosnia

Seconda vittoria consecutiva nel Round 2 di qualificazioni agli Europei Under 19 per l’Italia, che supera 3-0 la Bosnia. Davanti al pubblico del ‘Silvio Piola’ di Novara, le Azzurrine vanno a segno con Dragoni, Renzotti e Bertucci, ma vengono comunque superare in classifica dall’Austria per la differenza reti migliore di un solo gol. Martedì alle ore 14:30 la nostra Nazionale di categoria sarà costretta a vincere lo scontro diretto contro le austriache per chiudere il girone al primo posto e così ottenere l’accesso alla fase finale degli Europei. “Sono soddisfatta, le ragazze sono state grandiose, perché hanno creato tantissime occasioni da rete. Dobbiamo solo migliorare nel capitalizzare tutta la mole di gioco prodotta”, ha sottolineato a fine gara il ct Selena Mazzantini. “È stata una partita impegnativa, dove tutte abbiamo dato il massimo, fino alla fine” ha commentato Maria Grazia Petrara. “È mancato solo il quarto gol. Adesso – ha concluso Petrara – contro l’Austria dovremo vincere per forza; quindi già da stasera dobbiamo essere tutte concentrate sulla prossima sfida”.