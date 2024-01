Calcio femminile, per il secondo anno consecutivo la Serie A presente nella collezione Panini

Per il secondo anno consecutivo c’è anche la Serie A femminile nella nuova edizione della collezione Panini ‘Calciatori 2023-2024’. La presentazione è andata in scena quest’oggi presso l’International Broadcasting Center di Lissone, la struttura che ospita il centro di produzione dove nascono tutti i contenuti della Lega Serie A. Le figurine delle giocatrici che militano nel massimo campionato potranno essere ottenute tramite un codice presente all’interno delle bustine “Calciatori 2023-2024”. Poi ci si collega al sito oppure tramite APP e aall’interno della bustina virtuale potranno essere trovate figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere “incollate” sull’album o scambiate. Ogni squadra ha quattro pagine dedicate e 20 calciatrici in figurina nel tradizionale mezzo busto Panini. Una volta completata la raccolta digitale, i collezionisti potranno ordinare la versione fisica dell’album con tutte le figurine.

“Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con Panini – ha dichiarato la presidente della Divisione Serie A femminile professionistica Federica Cappelletti – e sono certa che troveremo sempre più spazio all’interno dell’album. Le calciatrici sono infatti sempre più riconosciute, amate e seguite, come dimostra la Supercoppa disputata ieri a Cremona, che oltre alla bellissima cornice di pubblico ha fatto registrare il nuovo record di ascolti per quanto riguarda le competizioni nazionali di club. Grazie a questo progetto sarà possibile ampliare ancora di più la loro visibilità e quella di tutto il movimento”.