Oltre 92 milioni di telespettatori per le nazionali FIGC nel 2023: Ucraina-Italia la partita più seguita

Più ascolti tv per le selezioni azzurre nel 2023 rispetto all’anno precedente. Sono state infatti 107 le gare delle Nazionali italiane di calcio, futsal e beach soccer ad essere trasmesse in TV e sul web nel corso di questi 12 mesi, con oltre 92 milioni di telespettatori (92.148.318), 6 in più rispetto al 2022. Il picco delle ultime annate resta sempre il 2021, l’anno dello straordinario trionfo di Wembley agli Europei, che aveva portato il dato annuale a 221 milioni. Rai e la piattaforma RaiPlay hanno trasmesso 63 gare (il 58% del totale delle partite trasmesse), con un seguito di 90.987.327 telespettatori (share medio del 10,40%), che rappresenta il 98,74% del totale dell’audience 2023. Nell’ambito dei diversi canali, guida RaiSport (21 partite), seguita da Rai 1 e Rai 2 (15 ciascuno), RaiPlay (11) e Rai 3 (1). Le altre 44 gare sono state trasmesse sul sito figc.it e sul canale YouTube della Figc, 18 in più (+69%) rispetto al 2022.

Sul gradino più alto del podio delle partite più seguite c’è la sfida decisiva per l’accesso agli Europei del 2024, Ucraina-Italia (0-0), vista da 8.7M di persone, anche se a livello di share il picco è il 39,60% di Macedonia del Nord-Italia. Nell’anno degli Europei di categoria, l’Under 21 chiude con 12.6M di telespettatori (12.615.286) e share medio del 9,57%, mentre la Nazionale Femminile conta un seguito in TV e sul web di quasi 6M di telespettatori (5.889.477) e share medio del 6,23% (14 le partite in onda).