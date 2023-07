Calcio femminile, Mondiali 2023: Girelli lancia l’Italia, battuta l’Argentina 1-0

Uno splendido gol di testa di Cristiana Girelli nel finale vale la prima vittoria dell’Italia in questi Mondiali di calcio femminile in Nuova Zelanda. Le azzurre di Milena Bertolini battono 1-0 l’Argentina e conquistano i primi tre punti nel gruppo G che vede anche Svezia (a quota 3) e Sudafrica. Al 10′ ci prova Giacinti, che si libera al tiro e calcia ma la sua conclusione è centrale e non impensierisce Correa. I ritmi sono bassi, le azzurre sono solide e concedono le briciole all’Argentina, ma allo stesso tempo faticano a creare occasioni pulite in avanti. Dal 58′ in poi Bertolini ricorre ai cambi. Prima Greggi per Caruso, poi Cantore per Giacinti. E infine Girelli per Dragoni. Ed è proprio il centravanti a sfruttare all’87’ un cross di Boattin per coordinarsi e di testa battere Correa con uno splendido pallonetto. Nel finale il tentativo di assedio dell’Albiceleste non basta. L’Italia gestisce il possesso e prova a pungere in contropiede. L’Italia in testa con la Svezia in attesa del confronto diretto del 29 luglio. “Siamo molto felici, è importante iniziare bene, sapevamo che la partita sarebbe stato difficile ed è stata in equilibrio fino alla fine. Penso che l’abbiamo meritata questa vittoria”, le parole di Bertolini. “Aspettavo questo momento da un po’. Vittoria dedicata a tutto il gruppo. I festeggiamenti dimostrano quanto ci teniamo a far bene in questi Mondiali. Non abbiamo fatto una gran partita ma cominciare con un successo è sempre importante”, ha detto Girelli a Rai Sport.