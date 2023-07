Pagelle Italia-Argentina 1-0: tabellino e voti Mondiali calcio femminile 2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Italia-Argentina 1-0, match della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile. All’87’ è un gol di testa di Cristiana Girelli a risolvere una partita bloccata, in cui le azzurre hanno concesso poco a Larroquete e compagne, ma che allo stesso tempo hanno faticato a creare occasioni pulite sul fronte offensivo. Sul cross di Boattin, Girelli si è inserita e di testa ha beffato Correa con un pallonetto. Primi tre punti per le azzurre, come la Svezia nel girone G.

TOP

Girelli 7.5

“Gioco anche in porta”, aveva detto. Ma grazie al cielo è un attaccante e alla fine le bastano cinque minuti per realizzare il gol pesantissimo che vale i tre punti. Un colpo di testa da grande bomber.

Dragoni 6.5

La più giovane giocatrice dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile ha 16 anni e una personalità da vendere, oltre ad un fisico che le permette di resistere ai duelli e di reggere ai ritmi. Buona la prima ai Mondiali, il futuro è assicurato.

Le pagelle

Argentina: Correa 6; Stabile 5.5, Cometti 5.5, Brown 6, Mayorga 6; Ippolito 6, Nunez 6 (77′ Rodriguez sv), Falfan 6 (92′ Ippolito 6), Bonsegundo 6, Benitez 5.5, Banini 6; Larroquete 6 (92′ Gramaglia sv). All. Portanova 6.

Italia: Durante 6; Di Guglielmo 6.5, Linari 6.5, Salvai 7, Boattin 7; Giugliano 6, Caruso 6 (58′ Greggi 6); Bonansea 6.5, Beccari 6, Dragoni 6 (83′ Girelli 7.5); Giacinti 5.5 (74′ Cantore 6). All. Bertolini 7.

RETI: 87′ Girelli

Ammoniti: Larroquette, Caruso, Mayorga, Bonsegundo, Bonansea, Stabile

Recupero: 1′, 7′