Calcio femminile, Mondiale 2023: un premio di 30.000 dollari per ogni giocatrice

Un premio di 30.000 dollari per ogni giocatrice che prenderà parte alla Coppa del Mondo femminile. Oltre ad un bonus di 270.000 dollari per le vincitrici del titolo finale. Sono questi – come riporta il Washington Post – i grandi investimenti fatti dalla Fifa in vista del torneo in programma dal 20 luglio al 20 agosto tra Australia e Nuova Zelanda Più della metà del montepremi totale della Fifa di 110 milioni di dollari quindi sarà destinato quindi alle giocatrici delle 32 squadre.

La Fifa ha portato avanti “un enorme investimento nel calcio femminile e, per la prima volta in assoluto” sta “garantendo premi in denaro per i giocatori”. La cifra di 110 milioni è più di tre volte il montepremi pari a 30 milioni pagato dalla Fifa ai Mondiali femminili 2019 in Francia. Un investimento che risponde all’invito del sindacato dei giocatori FifPro che aveva chiesto “una maggiore professionalizzazione della Coppa del Mondo femminile Fifa”.

Le 16 nazioni che usciranno dalla fase a gironi riceveranno un totale di 2,25 milioni di dollari dalla Fifa, così distribuiti: 690.000 dollari in quote tra i giocatori e 1.560.000 dollari per la federazione. La Fifa inoltre pagherà 10,5 milioni di dollari alla nazionale che alzerà il trofeo. La maggior parte di questi, 6,21 milioni di dollari, sarà distribuita tra le giocatrici, mentre i restanti 4,29 milioni andranno alla federazione.