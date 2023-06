Milan, Ancelotti: “Maldini via? Quel che è successo dimostra una mancanza di cultura storica”

“Se è vero che con la storia non si vince, è anche vero che la storia insegna a vincere”. Lo dice il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in un’intervista al Giornale in cui si sofferma sull’addio di Paolo Maldini al Milan. “Io a Madrid ho imparato che la storia di un club va rispettata sempre, qui Di Stefano, Amancio, Gento, Puskas sono ancora valori esclusivi verso i quali si nutre riverenza. Per conservare la storia ai massimi livelli, va tutelata la memoria del passato, quello che è successo con Maldini dimostra una mancanza di cultura storica, di rispetto della tradizione milanista”, ha spiegato l’ex allenatore rossonero che aggiunge: “I club di football che pensano di fare business al di sopra dello spirito sportivo sono destinati a fallire. Il mecenatismo non ha più il significato di prima ma l’affarismo è negativo”.