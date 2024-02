Calcio femminile, la Nazionale di Soncin prosegue la preparazione verso il test contro l’Inghilterra

Dopo il pari contro l’Irlanda e la celebrazione dell’ultima in azzurro di Sara Gama, la Nazionale femminile di Andrea Soncin prosegue la preparazione verso un’altra sfida di prestigio, quella in programma contro la forte Inghilterra. Un test importante per le nostre giocatrici in vista dei prossimi impegni di qualificazione a Euro 2025, contro una delle formazioni più titolate: l’Inghilterra è campione d’Europa in carica e vice-campione del Mondo. Dopo la seduta di scarico di ieri, oggi la squadra è tornata in campo per preparare il secondo probante test di questo raduno. Domani mattina – sempre a Coverciano – è in programma la rifinitura, poi la partenza per Malaga e da lì il trasferimento a Algeciras, città spagnola che affaccia sullo stretto di Gibilterra. In serata è previsto il ‘walk around’ all’Estadio Nuevo Mirador, dove le inglesi hanno già giocato venerdì, superando con l’Austria con un roboante 7-2.