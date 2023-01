Calcio femminile, Gunnarsdottir vince il ricorso: Lione dovrà pagare stipendio maternità

Vittoria storica per il movimento del calcio femminile e in particolare per Sara Bjork Gunnarsdottir, calciatrice della Juventus Women. La Camera di risoluzione delle controversie della Fifa ha infatti deciso che il Lione dovrà pagare alla giocatrice l’intero stipendio del periodo di maternità intercorso durante l’esperienza in Francia di Gunnarsdottir. Il Lione dovrà quindi pagare 82.094,82 euro a titolo di compenso residuo, oltre al 5% di interessi per il periodo intercorso dal 10 settembre 2021 e la data di effettivo pagamento.