Tennis, nuovo torneo Wta ad Abu Dhabi dal 6 al 12 febbraio. Presente Ons Jabeur

Nuovo appuntamento in Medio Oriente per il mondo del tennis femminile. La WTA ha infatti annunciato l’arrivo in calendario del Mubadala Abu Dhabi Open, torneo WTA 500 che si disputerà dal 6 al 12 febbraio prossimi nell’impianto dello Zayed Sports City International Tennis Centre. Quest’ultimo è abitualmente teatro del torneo di esibizione Mubadala World Tennis Championship che si disputa ogni anno proprio negli Emirati a fine dicembre. Inoltre la location ha già ospitato un torneo WTA a porte chiuse nel 2021 durante la pandemia, con la vittoria di Aryna Sabalenka.

Il torneo di Abu Dhabi precederà di pochi giorni i tradizionali appuntamenti di Doha (il Qatar TotalEngergies Open dal 13 febbraio) e Dubai (il Dubai Duty Free Tennis Championships che scatterà il 19). Tra le big che hanno assicurato già la loro presenza c’è Ons Jabeur.