Calcio femminile, Champions League: la Roma rimonta clamorosamente nel finale contro il Bayern Monaco

La Roma Femminile convince e pareggia nel finale la sfida di Champions League in casa del Bayern Monaco per 2-2. Con coraggio, caparbietà e forza d’animo, le ragazze di Alessandro Spugna ha ottenuto un risultato di assoluto valore sul campo del Bayern. Dopo un primo tempo sfortunato, in cui le giallorosse hanno subito due reti senza concedere più di tanto, le campionesse d’Italia hanno riacciuffato le bavaresi nel punteggio.

Si conclude nel peggiore dei modi il primo tempo della sfida per la Roma. Le giallorosse sono sotto di due reti all’intervallo contro il Bayern Monaco, dopo un primo tempo giocato con carattere dalle campionesse d’Italia. Padrone di casa che passano in vantaggio al 20′ con il tap-in vincente di Damnjanovic, prima di raddoppiare a 40 secondi dal termine con la conclusione di Naschenwang deviata in porta da Linari.

La squadra italiana rientra nel secondo tempo con aggressività e voglia di crederci. Viens al 58′ riapre il match per le giallorosse. Break a metà campo di Giugliano, la quale imbuca il pallone per l’inserimento della canadese che con il mancino non sbaglia. Viens viene servita da Bartoli al 90′ con un lancio in verticale sulla destra. La canadese trova la numero 10 giallorosso tutta sola in area: la prima conclusione viene respinta, la seconda va a segno. Giugliano pareggia i conti nel recupero della ripresa, strappando così un punto che potrà essere decisivo per il prosieguo del cammino europeo.