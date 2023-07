Australia-Irlanda: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Australia e Irlanda, valida per il primo turno della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Poche ore dopo la Nuova Zelanda esordisce anche l’altra nazione che ospita questa rassegna iridata. In Australia c’è tanta attesa, con il Sydney Football Stadium che si prepara ad essere sold-out per questo match inaugurale della propria squadra contro la compagine irlandese. La sfida è in programma giovedì 20 luglio alle ore 12:00. Diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.