Arrampicata Sportiva, Campionato Italiano Boulder 2023: 166 atleti al via a Forlì

Si avvicina il Campionato Italiano Assoluto di Boulder, in programma al Centro di Arrampicata Vertical di Forlì. Sono 166 gli atleti che parteciperanno alla competizione. Spiccano i campioni della Nazionale Senior Filip Schenk e Camilla Moroni (entrambi di Fiamme Oro Moena) trionfatori del Campionato 2022, oltre a Marcello Bombardi, Giorgio Tomatis, Giorgia Tesio (di Centro Sportivo Esercito), Michael Piccolruaz, Davide Colombo, Claudia Ghisolfi, Laura Rogora (di Fiamme Oro Moena), Ilaria Maria Scolaris (S.A.S.P. Torino), Giulia Medici (Sport Promotion) titolare della medaglia d’argento agli Europei di Cracovia, Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro Moena) appena rientrato nelle competizioni internazionali.

Occhi puntati anche sui membri della Nazionale giovanile, come Luca Boldrini (Deva Wall) campione italiano Boulder U20 e che ha da poco esordito in Coppa del mondo a Briancon, Pietro Vidi e Francesca Matuella, compagni di squadra dell’Arco Climbing, Elena Brunetti (Climbing Side Roma), campionessa italiana Under 16, Irina Daziano (Inout Chiusa di Pesio), argento ai Campionati Europei Giovanili di Duisburg, Leonie Hofer (AVS Passeier) campionessa italian Under 18, Alessia Mabboni (Crazy Center -E.T.S. Prato) bronzo ai Mondiali di Dallas 2022, Giovanni Bagnoli (Crazy Center -E.T.S. Prato) campione italiano Under 16, Sergio Bortolameotti (Parma Climbing) campione italiano Under 18, Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy) vicecampione italiano Under 20.

Si parte sabato 22 luglio con le qualifiche maschili a partire dalle ore 09:00 (2 gruppi, 5 blocchi/5 minuti + 15 secondi) e le qualifiche femminili a partire dalle ore 17:30. Domenica 23 luglio si disputeranno in contemporanea le semifinali maschili e femminili a partire dalle ore 10:00 (4 blocchi/5 minuti – 24 Atleti). Le semifinali saranno visibili al link https://www.youtube.com/watch?v=tWOFqOV_7wY e sulla piattaforma OTT del Coni, mentre le finali (4 blocchi/4 minuti – 6 Atleti) avranno inizio con la presentazione degli atleti alle ore 16.00 e si potranno seguire sulla piattaforma OTT del Coni e al link https://www.youtube.com/watch?v=smPnNC_LYcQ.