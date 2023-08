Calcio femminile, la Federcalcio Spagnola risponde a Hermoso: “Pronti a intraprendere azioni legali”

La Federcalcio spagnola ha risposto alle accuse di Jennifer Hermoso dopo le accuse di violenza sessuale dal presidente Rubiales. “La versione dei fatti del presidente è verificata nei dossier interni aperti e ad oggi la signora Jennifer Hermoso non ha risposto a nessuna delle richieste avanzate”, si legge in una nota della Rfef, che ha pubblicato una serie di osservazioni, con tanto di foto del fatto incriminato, al fine di dimostrare che Rubiales “non mente” e che le sue dichiarazioni “sono assolutamente veritiere”. La federazione e il presidente “vista la gravità del contenuto del comunicato stampa dell’Unione Futpro” sono inoltre pronti a intraprendere “azioni legali”. La Rfef precisa infine, per cautelarsi da possibili azioni di boicottaggio alla nazionale, che “la partecipazione alla nazionale è un obbligo per tutti i tesserati in caso di convocazione”.