Calciomercato Inter: ufficiale l’acquisto di Sanchez e la cessione di Correa

E’ ufficiale lo scambio tra Inter e Marsiglia per i cartellini di Alexis Sanchez e Correa. Il cileno torna in nerazzurro dopo due stagioni con un contratto di 1 anno in cui percepirà 3 milioni di euro di stipendio, 500 mila in meno dell’argentino che ormai sembrava aver esaurito le proprie motivazioni ad Appiano Gentile. Sanchez partirà come quarto attaccante, dietro a Thuram e Arnautovic, ma potrà ritagliarsi dello spazio soprattutto a partita in corso o nelle gare di coppa. Percorso inverso per Correa, che vola in Francia in prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 10 in caso di qualificazione in Champions League del Marsiglia.