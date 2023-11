Calcio, eurorivali italiane: sconfitte per Sturm Graz e Cukaricki, vince lo Sheriff

Il bilancio del weekend per le rivali delle squadre italiane nelle coppe europee è di due vittorie e tre sconfitte. Sorridono i polacchi del Rakow, inseriti nel girone con l’Atalanta, che hanno ottenuto un netto successo per 5-0 grazie alle reti di Yeboah (doppietta), Racovitan, Crnac e Kittel. Bene anche lo Sheriff Tiraspol, avversario della Roma, che ha battuto per 2-1 il Milsami. Ko esterno invece per lo Sturm Graz, sempre nel girone con la Dea, sconfitti per 3-1 contro il Lask e secondi in classifica a -2 dalla capolista Salisburgo. Infine, si sono arrese anche Cukaricki e Ferencvaros, entrambe nel girone della Fiorentina. I serbi sono stati sorpresi dal TSC, vittorioso per 2-0 grazie alle reti di Cirkovic e Cvetkovic. Gli ungheresi invece hanno ceduto il passo al Kecskemeti per 2-1 nonostante la rete di Lisztes.