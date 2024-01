Xabi Alonso attacca l’estrema destra tedesca: “Non possiamo accettare questi slogan”

Milioni di persone sono scese in piazza in Germania per protestare contro il partito di estrema destra Afd (Alternative für Deutschland), dopo le informazioni emerse dieci giorni fa su una riunione, rimasta segreta per circa un mese, in cui diversi esponenti del partito avrebbero discusso dell’espulsione di immigrati e “cittadini non assimilati”. A prendere parola sul tema è stato anche Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, capolista in Bundesliga. Secondo lo spagnolo “dobbiamo avere una posizione chiara sui nostri valori e sulla nostra democrazia e prendere una posizione chiara su questi temi”. Lui l’ha fatto: “Non parlo solo del Bayer Leverkusen, ma l’intera società è molto aperta, molto internazionale. Ecco perché dobbiamo difendere i nostri valori. Non possiamo accettare slogan del genere. Dobbiamo continuare a credere di poter vivere in una società aperta, in cui tutti hanno il diritto di venire qui e fare del proprio meglio”. E poi aggiunge: “Questo sta succedendo in Germania, questo sta succedendo in Spagna, questo sta succedendo in Italia. Dobbiamo difendere tutti questi valori che difendiamo qui in Germania, ma anche in Europa. Con tutte le nostre forze”, ha spiegato.