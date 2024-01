Caos Real Madrid-Almeria, diffuso un audio Var: aperta un’indagine

Marca parla di “scandalo” e in effetti il caso è di quelli scottanti. La partita Real Madrid-Almeria ha generato polemiche infinite e l’ultimo capitolo riguarda un Audio Var pubblicato da un canale Twitch e rapidamente diventato virale. Il tutto naturalmente senza il consenso del comitato arbitrale, che ora ha aperto un’indagine sull’episodio. La conversazione tra Hernández Maeso (arbitro) e Hernández Hernández (Var) riguarda il contatto tra Vinicius e Pozo all’86° minuto, sul risultato di 2-2. In quel momento i giocatori dell’Almería hanno chiesto un cartellino rosso per un presunto colpo proibito dell’esterno dei blancos. La conversazione tra i due, rivelata da Jijantes, chiarisce che Hernández Hernández, l’addetto var, non inquadra l’episodio nella fattispecie di condotta antisportiva. E quindi non manda al monitor, Hernández Maeso che spiega: “Per me non è nulla, i due lottano e poi Pozo si lamenta toccandosi la faccia”. “L’audio proviene dalla partita Real Madrid – Almería. La CTA ha già aperto un’indagine per determinare come sia potuto uscire pubblicamente senza che ci fosse una revisione sul monitor”, spiegano dal Comitato Tecnico degli Arbitri. È la prima volta che dalla sala VOR trapela un audio che non avrebbe dovuto essere reso pubblico, spiega Marca.