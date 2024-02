Wolves-Manchester United 3-4, Ten Hag: “Vittoria importantissima, ma sentimenti contrastanti”

“Una vittoria importantissima, una partita dalle molte facce. Ma prendiamo prima gli aspetti positivi. Penso che abbiamo giocato molto bene e abbiamo controllato la partita per un’ora. Avremmo dovuto vincere 3-0 o 4-0 ma non l’abbiamo fatto, siamo stati ingenui. Il modo in cui abbiamo subito gol non dovrebbe accadere, ma poi abbiamo dimostrato resilienza. Soprattutto Kobbie Mainoo. È stato un bellissimo gol”. Erik Ten Hag parla in questo modo in conferenza stampa dopo il pirotecnico successo per 4-3 del Manchester United sul campo del Wolverhampton.

“Ci sono sentimenti contrastanti, ma alla fine siamo contenti – prosegue -. Contenti per la prestazione fatta per molti momenti della gara, ma se stai dominando la partita e sei in vantaggio per 2-0 e 3-1, non puoi permettere che l’avversario ti rimonti. Dobbiamo lavorare su questo, ma sono molto soddisfatto del livello che abbiamo raggiunto nei primi 60 minuti di gioco”.

“Bisogna assolutamente lavorare sulla continuità. Quando giocheremo più spesso insieme con questa formazione, accadrà. Anche perché i nostri giocatori raggiungeranno uno stato di forma migliore. Alcuni non sono lì dove li vogliamo e questo è normale, perché sono infortunati da molto tempo e stanno tornando. Ora devono tornare al 100% della forma fisica”, conclude.