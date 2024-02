NBA 2023/2024: i Lakers, senza LeBron e Davis, sbancano Boston. Maxey da 51 punti nella vittoria 76ers

In una nottata NBA con solamente quattro partite in programma, la sorpresa la firmano i Los Angeles Lakers. Con Lebron James e Anthony Davis entrambi out per infortunio, la squadra californiana – di certo non nel miglior periodo della sua stagione – con una prestazione d’orgoglio va a Boston e vince la sfida contro gli eterni rivali dei Celtics per 105-114 grazie ai 32 punti di Austin Reaves e con tutto il quintetto di partenza in doppia cifra. Doppia doppia da 16+10 per Hayes, 16 anche i punti di D’Angelo Russell. Tra le file di Boston si salvano parzialmente solo Tatum e Porzingis.

I Philadelphia 76ers festeggiano a metà. Vincono 124-127 in trasferta contro gli Utah Jazz grazie al career high da 51 punti di Tyrese Maxey, ma devono fare i conti con l’assenza di Joel Embiid. Il centro di Philly, infortunatosi nei giorni scorsi contro gli Warriors, ha patito un problema al menisco e non è chiaro quando potrà rientrare. Fontecchi gioca 26′, ma tira con il 30% dal campo e chiude a 7 punti.

Nona vittoria consecutiva per dei New York Knicks che non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. Al Madison Square Garden arrivano altri 40 punti per Jalen Brunson, che trascina i suoi al successo nonostante le assenze di Randle e Anunoby. 12+16 per Achiuwa, 12+19 per Hartenstein. Ai Pacers non bastano sei uomini in doppia cifra. Infine, vittoria anche per i Cleveland Cavaliers, che vincono 101-108 a domicilio contro i Memphis Grizzlies. 25 per Donovan Mitchell, sempre più trascinatore.