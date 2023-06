West Ham, Declan Rice via. Il proprietario del club: “Lo lasceremo andare, c’è un patto”

Neanche il tempo di festeggiare la Conference League vinta contro la Fiorentina che i tifosi del West Ham devono fare i conti con la realtà del mercato. Il futuro degli Hammers sarà infatti senza Declan Rice, in procinto di partire in estate come confermato dal proprietario del club David Sullivan. “Fra noi c’è un ‘patto fra gentiluomini’ – ha spiegato il numero 1 del West Ham – e credo proprio che quella di ieri sia stata la sua ultima apparizione con noi. Gli avevamo promesso che lo avremmo lasciato andare e ora lo faremo. Siamo arrivati ad offrirgli duecentomila sterline (circa 230mila euro ndr) a settimana, ma lui ha rifiutato la proposta. Non puoi tenere uno che se ne vuole per forza andare, e credo che da oggi cominceranno ad arrivarci delle offerte”. Al momento, secondo la stampa inglese, l’Arsenal sarebbe in pole.