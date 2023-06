El Pais: “Zhang da mesi cerca senza successo acquirenti per l’Inter”

Con l’Inter ha appena raggiunto il picco più alto della sua gestione grazie alla finale di Champions, ma il presidente nerazzurro Steven Zhang sta cercando da mesi acquirenti per il club milanese. Ne è convinto ‘El Pais’, che cita fonti americane direttamente coinvolte nell’operazione. Secondo il quotidiano, in particolare, Zhang avrebbe offerto, finora senza successo, il 70% delle azioni dell’Inter negli Usa per un prezzo attorno ai 270 milioni di euro. Una cifra vicina a quella sborsata nel 2016 per rilevare il club. Finora però non ci sono novità. Quella di sabato contro il Manchester City sarà la prima finale di Champions League di una proprietà cinese nel calcio. Finora Zhang ha vinto il campionato italiano (primo scudetto di una proprietà straniera nel nostro paese) nel 2021. Inoltre, nel palmares figurano anche la Coppa Italia (due successi) e la Supercoppa Italiana (sempre due).