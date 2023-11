West Ham-Arsenal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra West Ham e Arsenal, valevole per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2023/2024. Promette spettacolo il match di scena nella capitale, dove gli occhi saranno puntati su Declan Rice, che per la prima volta affronta quella che a lungo è stata la sua squadra. Entrambi i club sono reduci da un successo di misura, rispettivamente ai danni di Lincoln e Brentford, e mettono nel mirino i quarti. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, mercoledì 1° novembre alle ore 20:30 all’Olympic Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn.