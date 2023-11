Manchester United-Newcastle oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester United e Newcastle, valevole per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2023/2024. Big match di scena ad Old Trafford, dove i Red Devils ospitano i Magpies in quello che sarà il remake della finale dell’ultima edizione. La squadra di Ten Hag ha bisogno di vincere per riscattare una prima parte di stagione deludente sotto tutti gli aspetti. La squadra ospite invece spera di ripetere lo splendido cammino dello scorso anno e magari eliminare anche l’altra squadra di Manchester dopo aver già fatto fuori il City. La sfida è in programma oggi, mercoledì 1° novembre alle ore 21:15 all’Old Trafford. Diretta sulla piattaforma Dazn.