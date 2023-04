Wayne Rooney e il sogno di diventare pugile. Il promoter: “Quando beve troppo mi scrive”

Wayne Rooney, ex bandiera del Manchester United e della nazionale inglese e attuale allenatore del DC United, avrebbe il sogno nel cassetto di cimentarsi nel pugilato. A rivelarlo il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo”, che per avvalorare la sua tesi cita le parole di un promoter di incontri inglese come Eddy Hearn. “Quando Wayne beve un po’ troppo mi manda un messaggio dicendo che vuole che gli organizzi un incontro, la cosa mi esalta sempre – racconta – Poi però quando torniamo ad affrontare il discorso il giorno dopo non se ne fa mai di nulla”. In realtà Rooney non ha mai nascosto la sua passione per gli sport da combattimento e anche per il wrestling, avendo preso parte ad alcuni siparietti nei programmi WWE e seguendo spesso da vicino gli incontri del connazionale Ricky Hatton. Chissà quindi che in futuro non sia proprio lui in prima persona a salire sul ring.