De Zerbi-Stellini: ecco il perché della lite

E’ un pomeriggio davvero burrascoso in Premier League, caratterizzato da una clamorosa lite tra gli allenatori di Tottenham-Brighton, entrambi italiani, vale a dire Christian Stellini e Roberto De Zerbi. Animosità prima del fischio d’inizio tra i due, subito faccia a faccia e furibondi a vicenda, poi al 60′ vengono tutti e due espulsi dall’arbitro dopo l’ennesimo screzio tra le due panchine. Ma cosa è successo di così grave da far scattare questa rivalità tra i due?

Risale tutto a due giorni fa, quando in conferenza stampa Stellini ha detto: “De Zerbi ha sfruttato tutto il lavoro di Potter al Brighton”, riferendosi al fatto che l’allenatore bresciano, idee di calcio molto diverse a quelle dello storico vice di Conte, abbia ereditato una squadra quarta in classifica e in gran forma dove tutto funziona bene, sminuendo in un certo senso il lavoro del collega, che deve essersela legata al dito.

IL VIDEO DELLE LITI E DELL’ESPULSIONE