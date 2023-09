Vidal difende Ronaldo e attacca ten Hag e Sampaoli: “I calvi sono complicati”

Arturo Vidal fa parlare nuovamente di sé. Questa volta ha rilasciato sul suo canale Twitch delle dichiarazioni controverse contro il tecnico del Manchester United Erik ten Hag, reo di aver mandato via Cristiano Ronaldo: “Ha sbagliato, come fai a togliere Ronaldo? A volte gli allenatori che arrivano lasciano un casino tremendo, è terribile“.

L’ex centrocampista di Juventus e Inter ha poi approfittato del contesto per attaccare anche l’ex CT della nazionale cilena Jorge Sampaoli, con cui ha avuto uno scontro durante i suoi mesi al Flamengo: “I calvi sono persone complicate“. Infine Vidal ha esternato il suo desiderio di finire la carriera nel suo paese al Colo Colo: “Questa è casa mia, ovviamente vorrei tornare anche per vedere i tifosi e l’amore che si prova. L’ho sempre detto, ad un certo punto se si presenta la possibilità e se Dio vuole non esiterò a ritornare“.